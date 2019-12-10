مواعيد مباريات #الهلال في دوري أبطال آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نسخة 2020.

قرعة دوري أبطال آسيا 2020

وأجريت قرعة دوري أبطال آسيا 2020 اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفرت عن تواجد الهلال بطل نسخة 2019 في المجموعة الثانية.

وجاء الهلال في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 مع أندية شباب الأهلي دبي الإماراتي، باختاكور الأوزبكي والفريق الفائز من الدور التمهيدي “تشيناي الهندي، الرفاع البحريني، خراسان والسيلية”.

مواعيد مباريات الهلال

ويبدأ الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا 2020 مع الفريق الفائز من الدور التمهيدي، يوم 10 فبراير، ثم يحل ضيفًا على شباب الأهلي، يوم 17 من الشهر ذاته، قبل أن يواجه باختاكور، في الثالث من مارس المقبل.

ويحل الهلال ضيفًا على باختاكور، يوم 6 أبريل، قبل أن يواجه الفريق الفائز من الدور التمهيدي، يوم 21 من الشهر ذاته، ويختتم الزعيم مشواره في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 بمواجهة شباب الأهلي، في الخامس من مايو المقبل.

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