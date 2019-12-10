مواعيد مباريات ربع نهائي كأس محمد السادس

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وتنطلق مباريات ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس، يوم 23 من ديسمبر، بمباراة الشباب ضد الشرطة العراقي على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويلعب الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي على استاد الإسكندرية، يوم 28 ديسمبر.

ويلعب الفائز من مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية مع الرجاء، يوم 4 يناير، ويواجه الاتحاد فريق أولمبيك أسفي المغربي، يوم 15 من الشهر ذاته، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات إياب ربع نهائي كأس محمد السادس، يوم 20 يناير، بمباراة الشرطة والشباب، ويواجه الإسماعيلي فريق الاتحاد السكندري، يوم 24 من الشهر ذاته، على ملعب نادي الإسماعيلي.

وتُقام مباراة الرجاء المغربي مع الفائز من مولودية الجزائر والقوة الجوية، يوم 9 فبراير، على ملعب مركب محمد الخامس، وتُختتم منافسات ربع النهائي، بمباراة أولمبيك أسفي ضد الاتحاد على ملعب المسيرة، يوم 15 من الشهر ذاته.