مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني في #السعودية

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني المقرر إقامتها في السعودية شهر يناير المقبل.

وأوضح الاتحاد الإسباني عبر موقع الرسمي، أن ريال مدريد سيواجه فالنسيا، يوم 8 من شهر يناير عند الساعة الثامنة مساء، وسيلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي عند الثامنة مساء أيضًا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية في كأس السوبر الإسباني بين الفائزين، يوم 12 من شهر يناير عند الساعة السابعة مساء.

السوبر الإسباني

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت عن استضافة المملكة لنهائيات بطولة كأس السوبر الإسباني لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لـ3 أعوام إضافية، وذلك وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الاتحادين السعودي والإسباني.

ومن المقرر أن يحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، نسخة 2020 من كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.