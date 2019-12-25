موافقة هيئة الرياضة على طلب الاتحاد أرعب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

لا يزال المصير الغامض يُحاصر إداراتي الأهلي والاتحاد، وذلك بسبب قيامهما بالتسبب بخيبة أمل كبيرة للمتابعين وعشاق الفريق سواء من داخل النادي أو من خارجه.

ويوم 18 ديسمبر الجاري، سبق لهيئة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية بنادي الاتحاد التي ستنطلق يوم 2 يناير المقبل.

وتسببت الموافقة في إرسال الرعب إلى قلوب إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، حتى تقدم الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالراقي بطلب لهيئة الرياضة لعقد جمعية عمومية غير عادية وهو ما تم الموافقة عليه، ليُصبح مصير إدارة الأهلي مهددًا تمامًا مثل الإدارة الاتحادية.

ورغم أن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يُحقق نتائج إيجابية، آخرها الفوز على ضمك بنتيجة 5-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن الأمير منصور بن مشعل يود حل مجلس الإدارة عن طريق الجمعية العمومية بسبب ما ذكره حول عجزها عن تحقيق التطلعات المناسبة للراقي خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي والاتحاد على نفس الخط

ويُشبه الوضع كثيرًا داخل الأهلي ما يحدث لنادي الاتحاد، حيث تعيش إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي رعبًا حول إمكانية الرحيل عن رئاسة النادي بسبب تراجع نتائج الفريق الأول.

ورغم أن اجتماع الرياض لمجلس إدارة الاتحاد انتهى بالإبقاء على الإدارة برئاسة الحائلي ولكن قد يكون للجمعية العمومية رأي آخر يوم 2 يناير.

انتقادات شديدة للإدارة الاتحادية

وكان الناقدان عدنان جستنيه ومحمد البكيري المعروفان بميولهما الاتحادية، انتقدا إدارة النادي بشكل واضح بعد الخسارة من نادي الفيحاء برباعية لهدف في الدوري السعودي.

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