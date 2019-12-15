موبايلي تتيح لعملائها خدمة الدفع للمحتوى في App Store

المواطن - الرياض

ابتداءً من اليوم، ستتيح شركة اتحاد اتصالات موبايلي لعملائها خيار الدفع للمحتوى والخدمات المفضلة لديهم من Apple، بما في ذلك App Store ، Apple Music، Apple TV+، والأفلام على منصة Apple TV، وخدمات التخزين على iCloud وذلك على جميع منتجات Appleوسيكون الدفع عن طريق فوترة موبايلي المباشرة لحساب العميل.

وستكون الخدمة متاحة لجميع العملاء المشتركين بالخطوط المفوترة ومسبقة الدفع (على أن يمضي على تفعيل الخط المفوتر 3 أشهر على الأقل) وسيتم إضافة قيمة المشتريات إلى الفاتورة الشهرية أو اقتطاعها مباشرة من رصيد الحساب المدفوع مسبقًا.

ويعتبر إطلاق موبايلي لهذه الخدمة خطوة ديناميكية جديدة لتلبية توقعات عملائها حيثما كانوا، إضافة إلى تطوير خدماتها المالية.

وبالنسبة للخدمة نفسها فاستخدامها بسيط، حيث يقوم العميل باستخدام حسابه الحالي Apple أو يفتح حسابًا جديدًا ومن ثم يختار “الهاتف المحمول” كطريقة الدفع الخاصة في إعدادات الحساب في Apple Store أو في iCloud أو داخل تطبيقات Apple Music أو Apple TV من أجهزة iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac أو على iTunes من أجهزة الكمبيوتر الخاصة به. وسيتم تفعيل خيار الدفع الجديد تلقائيًا وسيسمح على الفور بالشراء بنقرة واحدة من أي منتج من منتجات Apple.

للمزيد من المعلومات حول فوترة مزود الخدمة المباشرة لحساب العميل، قم بزيارة الرابط التالي: (هنا).