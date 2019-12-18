موجة غبار وانخفاض بدرجات الحرارة بعدة مناطق.. غدًا 

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس غدًا الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

كما توقعت الهيئة، استمرار تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما أشارت إلى أن السماء ستكون غائمةً جزئيًّا على جنوب غرب المملكة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن محافظة القنفذة تسجل غدًا أعلى درجة حرارة في المملكة بـ33 درجة مئوية، فيما تُسجل طريف 3 درجات مئوية، كأدنى درجة حرارة بالمملكة.