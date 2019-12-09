مورغان ستانلي: خام برنت يسجل 60 دولارًا منتصف 2020

المواطن - متابعة

قالت “مورغان ستانلي”: إن خطة أوبك وحلفائها لخفض إنتاج الخام لنهاية الربع الأول من العام المقبل، ستدعم السوق على المدى القصير فحسب، وإنه يرجح أن يعود سعر خام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول منتصف 2020.

وخفض البنك توقعاته لإنتاج أوبك في العام المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميًّا إلى 29.2 مليون برميل يوميًّا، بعد اتفاق منتجي النفط بقيادة المملكة وروسيا على خفض الإنتاج في الربع الأول من 2020، لكنهم امتنعوا عن تبني أي تعهد لما بعد مارس.

ورغم التخفيضات، يتوقع البنك نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى حوالي 1.8 مليون برميل يوميًّا العام المقبل مع معدل نمو شهري لإنتاج الولايات المتحدة يبلغ 50 ألف برميل يوميًّا، وهو ما سيكون أبطأ منه في 2018 و2019، وفق ما نقلت “رويترز”.