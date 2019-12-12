مورينيو: الفرق الأوروبية لا تُريد اللعب ضد #توتنهام

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو أن الفرق التي تأهلت في صدارة مجموعات دوري أبطال أوروبا تخشى مواجهة السبيرز، في ثمن النهائي.

وصعد توتنهام كوصيف للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر بايرن ميونيخ الألماني صاحب الـ18 نقطة، وينتظر القرعة التي ستقام في مدينة نيون السويسرية، الاثنين المقبل، للتعرف على منافسه.

وقال مورينيو خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “أعتقد أننا أحد أقوى الفرق الموجودة في المركز الثاني.. الفرق التي تأهلت في المركز الأول لا تريد اللعب ضدنا”.

وتابع المدرب البرتغالي تصريحاته قائلًا: “نحن فريق يمر بمرحلة من الصعود والهبوط، والتي غالبًا ما تترك بصماتها على اللاعبين”.

وواصل: “مع ذلك، في نهاية فبراير (موعد ثمن النهائي الأوروبي)، سأكون عرفت اللاعبين بشكل أفضل، وهم أيضًا سيتعرفون علي.. ينتظرنا شهران من العمل معًا، وأعتقد أننا حينها سنكون أكثر استعدادًا”.

يُذكر أن مورينيو تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي، الشهر الماضي، وذلك بعد إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.