مورينيو يستهدف ضم فيلايني

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، أن المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، يسعى للتعاقد مع البلجيكي مروان فيلايني، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعمل فيلايني مع مورينيو خلال فترة تواجدهما في صفوف مانشستر يونايتد، قبل أن يتم إقالة المدرب البرتغالي من منصبه، ويُقرر المدير الفني الجديد للشياطين الحمر، أولي جونار سولشاير، بيع اللاعب بداية هذا العام.

ويلعب لاعب خط الوسط، البلجيكي فيلايني، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شاندونج ليونينج الصيني، وسجل 7 أهداف، وصنع 4 أهداف خلال 22 مباراة خاضها في منافسات الدوري.

ويرتبط فيلايني، صاحب الـ32 عامًا، بعقد مع نادي شاندونج ليونينج الصيني حتى ديسمبر 2021، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وأشارت صحيفة La Derniere Heure البلجيكية، إلى أن مورينيو يضع التعاقد مع فيلايني أولوية بالنسبة له خلال الفترة الحالية، لتدعيم مركز خط الوسط.

وأضافت الصحيفة: “مورينيو تواصل بالفعل مع فيلايني، من أجل الاتفاق معه على الانضمام لتوتنهام خلال الانتقالات الشتوية”.