موسكو ترد على #برلين بطرد دبلوماسيين

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ردت الخارجية الروسية على ألمانيا باستدعاء السفير الألماني لدى موسكو، غيز أندرياس فون غاير، وأبلغته بقرارها طرد دبلوماسيين ألمانيين، وذلك بعد أن طردت برلين دبلوماسيين روسيين، الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنها أعربت لرئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية عن “احتجاجها الشديد فيما يتعلق بالقرار الذي لا أساس له والصادر عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في 4 ديسمبر بإعلان اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين شخصين غير مرغوب فيهما “، بحسب روسيا اليوم.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل ووفقا للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 .

وأضافت الخارجية الروسية أنها أمهلت الدبلوماسيين الألمانيين 7 أيام لمغادرة الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت مصادر مطلعة إن وزارة الخارجية الروسية، تعتزم استدعاء السفير الألماني لإخطاره بالإجراءات الروسية الجوابية.

وتأتي هذه الخطوة ردا على إعلان وزارة الخارجية الألمانية، الأسبوع الماضي، موظفين في السفارة الروسية في برلين غير مرغوب فيهما، وذلك لمقتل مواطن جورجي ببرلين في أغسطس الماضي، وهو ما اعتبره الكرملين إجراء “لا أساس له وغير ودي”.