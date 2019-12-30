موعد الظهور الأول لصفقة الاتحاد الشتوية الأولى

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد قريبًا للغاية من إعلان التعاقد وبشكل رسمي مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل لاعب وسط نادي روساريو سنترال الأرجنتيني كأول صفقة يضمها الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتُشير التقارير الإخبارية إلى أن غيل سيشارك مع الاتحاد في اللقاء الأول له بقميص العميد يوم 10 يناير المقبل، حيث تُقام المباراة ضد نادي النصر ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت شبكة TYC SPORTS الأرجنتينية في وقت سابق إن الاتحاد سيتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل لاعب وسط نادي روساريو سنترال الأرجنتيني لمدة ثلاثة مواسم مقابل الحصول على 1.5 مليون دولار أمريكي.

وفي وقت سابق، حرص المغربي كريم الأحمدي، نجم نادي الاتحاد على توجيه رسالة خاصة لجماهير الاتحاد من أجل تهدئة ثورة غضبهم، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.

وقال الأحمدي بأنه لن يرحل ويترك الاتحاد في ظرفه الحالي مضيفًا أنه يحترم تعاقده مع العميد.

واتسمت رسالة الأحمدي بالذكاء، قائلًا للاتحاديين بأنهم ليس عليهم القلق خاصة أنه واحد من نجوم الفريق وكنجم يجب عليه أن يكون بمثابة القائد للاعبين، كما أن الأحمدي لم يُرد زيادة غضب الاتحاديين بعد رحيل العديد من اللاعبين عن طريق فسخ التعاقد مثل الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو والمغربي مروان دا كوستا واللاعب الإيفواري سيكو سانوجو.

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