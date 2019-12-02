موعد حفل الكرة الذهبية 2019

المواطن - محمد سمعه

يُقام اليوم الاثنين، حفل الكرة الذهبية 2019 لاختيار أفضل لاعب في العالم عن العام الجاري، حيث تُقدم الجائزة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وسينطلق الحفل في مسرح ” لو شاتليه” في العاصمة الفرنسية باريس حيث ستقدم الكرة الذهبية لأفضل لاعب والتي يتنافس عليها كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي والمصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

ويبدأ الحفل في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة في مدينة باريس.

وكانت تقارير إخبارية عالمية ذكرت أن البرازيلي أليسون بيكير مُرشح بقوة لنيل جائزة أفضل حارس في العالم عن عام 2019.

يذكر أن جائزة الكرة الذهبية انفصلت عن الفيفا، حيث أصبح الفيفا يقدم جوائزه الخاصة في حفل تابع له، وتفعل مجلة فرانس فوتبول الأمر ذاته في حفل خاص بها.