موعد عودة البريك لتدريبات #الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد البريك أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي، اليوم الخميس، تمهيدًا لمشاركته في التدريبات الجماعية.

وأعلن نادي الهلال عن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عودة محمد البريك للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، يوم الأربعاء المقبل.

وكان محمد البريك قد تعرض لإصابة في عضلة الساق، خلال مباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وضم المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، النجم محمد البريك إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التي ستُشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في كأس العالم للأندية 2019 بمواجهة الترجي التونسي بطل إفريقيا، يوم السبت الموافق 14 من شهر ديسمبر.