موعد قرعة كأس محمد السادس والقناة الناقلة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير منافسات قرعة الدورين ربع ونصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020.

وأعلن حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إجراء القرعة عند الساعة الرابعة مساء يوم غدٍ الأربعاء، في العاصمة الرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ومن المقرر أن يتم نقل مراسم قرعة الدورين ربع ونصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال على قناة أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للبطولة.

وتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك محمد السادس كل من الاتحاد والشباب، الإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، الرجاء وأولمبيك أسفي من المغرب، الشرطة العراقي، والفائز من مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية.

وستُقام مباراة الإياب بين مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي، يوم 16 من شهر ديسمبر الجاري، في الجزائر.