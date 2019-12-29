موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

المواطن - محمد سمعه

يحل نادي تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على جاره نادي أرسنال ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وستنطلق مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم الأحد على ملعب ” الإمارات” في العاصمة البريطانية لندن في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، الثانية ظهرًا بتوقيت بريطانيا.

وقبل مباراة أرسنال وتشيلسي، كان الجانرز تعادل مع فريق بورنموث بهدف لكل فريق بالجولة التاسعة عشرة يوم 26 ديسمبر الجاري، بينما خسر نادي تشيلسي من فريق ساوثهامبتون في ملعب ستامفورد بريدج بثنائية نظيفة يوم الخميس الماضي.

ويحتل نادي تشيلسي حاليًا المركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد أرسنال بالمركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

وقبل انطلاقة مباراة أرسنال وتشيلسي، أُقيمت سبع مباريات أمس السبت بالدوري الإنجليزي حيث فاز نادي برايتون على فريق بورنموث بثنائية دون رد، وفاز إيفرتون على نيوكاسل يونايتد، بينما تعادل ساوثهامبتون مع فريق كريستال بالاس.

وفاز واتفورد على فريق أستون فيلا بثلاثية نظيفة، بينما خسر ويستهام يونايتد من ليستر سيتي بنتيجة 2-1، وتعادل توتنهام هوتسبير مع نادي نوريتش سيتي بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز مانشستر يونايتد على نادي بيرنلي بثنائية دون رد.

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