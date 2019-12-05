موعد مباراة #الأهلي ضد #الهلال

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني المقرر إقامتها، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد الهلال

وتُقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني ضمن مواجهات المجموعة الثانية، عند الساعة العاشرة مساء غدًا، ومن المقرر أن يتم إذاعتها على قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

وقبل مباراة الأهلي ضد الهلال في الجولة الثانية، يحتل الفريق السوداني صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، فيما يقع المارد الأحمر في المركز الأخير بدون رصيد.

ويسعى المارد الأحمر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، وتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى، والمنافسة على صدارة المجموعة.

ونجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في زيادة عدد الجماهير خلال مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، أملًا في تحفيز اللاعبين لتقديم الأفضل.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق السوداني تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأهلي ضد الهلال غدًا، أملًا في الحفاظ على صدارة المجموعة الثانية، خاصة أنه قدم أداء مميزًا في الجولة الأولى وفاز على بلاتينوم ستارز الزيمبابوي بنتيجة 2/1.

وخصص مجلس إدارة النادي السوداني، برئاسة أشرف الكاردينال مكافآت مالية كبيرة للاعبين في حالة تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الأهلي ضد الهلال في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.