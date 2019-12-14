موعد مباراة #الأهلي ضد حرس الحدود

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، لخوض مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، غدًا الأحد، بالجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

وستنطلق مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

وستنقل قنوات NILE SPORT وTIME SPORT وON SPORT وقائع مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري.

وكان المدرب فايلر المدير الفني للمارد الأحمر اتخذ قرارًا مهمًّا قبل مباراة الأهلي ضد حرس الحدود وهو مواصلة التدريبات والاستعدادات دون راحة، وذلك بعد فوز الأهلي على نادي وادي دجلة بثلاثية دون رد يوم الأربعاء الماضي.

وستُقام مباراة الأهلي ضد حرس الحدود على ملعب السلام في القاهرة معقل النادي الأهلي.

وقبل إقامة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، يحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق حرس الحدود في المرتبة السابعة برصيد 10 نقاط.

ويطمح فايلر لقيادة المارد الأحمر في مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، من أجل الفوز والوصول إلى النقطة الثامنة عشرة في صدارة الدوري المصري، حيث إذا نجح المارد الأحمر في الفوز فسوف يُحقق الفوز السادس على التوالي في بطولة الدوري المصري.

جدير بالذكر أن فريق حرس الحدود تعادل مع نادي إف سي مصر بدون أهداف في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، قبل إقامة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود.

ومن المقرر بعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، سيواجه المارد الأحمر غريمه النادي الإسماعيلي يوم 19 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

وستكون أسلحة المارد الأحمر في مباراة الأهلي ضد حرس الحدود هي اللاعب رمضان صبحي وحسين الشحات واللاعب محمد مجدي أفشة.