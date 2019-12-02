موعد مباراة #السعودية في نصف نهائي كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

خطف منتخب السعودية الأول لكرة القدم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بعد تصدر المجموعة الثانية.

وسيلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره القطري، عند الساعة الثامنة مساء يوم الخميس المقبل، على إستاد الجنوب في الوكرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتأهل منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، من الخسارة أمام الكويت في الجولة الأولى، والفوز على البحرين وعمان بنتيجتي 2/ 0 و3/ 1.

وصعد المنتخب القطري الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي كوصيف المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من الخسارة ضد العراق، والفوز على اليمن والإمارات بنتيجتي 6/ 0 و4/ 2.