موعد مباراة #السعودية و #عمان

المواطن - محمد سمعه

يواجه المنتخب السعودي شقيقه، منتخب عمان غدًا الاثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات في بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين.

وستُقام مباراة السعودية وعمان في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب عبدالله بن خليفة ملعب نادي الدحيل في قطر.

وكان المنتخب السعودي تمكن أمس السبت، من الفوز على منتخب البحرين بثنائية دون رد أحرزها عبدالله الحمدان والمدافع محمد خبراني.

كيف يعبر الأخضر للدور نصف النهائي؟

من ناحية أخرى، يملك المنتخب السعودي طريقتين فقط من أجل ضمان التأهل لنصف نهائي خليجي 24، وذلك بعد الفوز على المنتخب البحريني.

وإذا نجح الأخضر في الفوز على منتخب عُمان في الجولة الثالثة، فسيصبح رصيد الأخضر ست نقاط؛ وبالتالي يضمن التأهل لدور الأربعة.

وفي حال تعادل المنتخب السعودي مع نظيره العماني، فسينتظر الأخضر نتيجة مباراة منتخبي البحرين والكويت، حيث إذا نجح المنتخب البحريني في الفوز بفارق هدفين على شقيقه الكويتي فسيعبر الأخضر لدور نصف النهائي.

فارق الأهداف هو الفيصل

ويحسم فارق الأهداف عبور المنتخب للدور التالي في البطولة الخليجية، في حال تساوت النقاط، حيث إذا تعادل الأخضر فسيصبح رصيده أربع نقاط متساويًا مع المنتخب البحريني في حال فوزه على الكويت.

ويملك المنتخب الكويتي فارق هدف واحد، والمنتخب السعودي يملك صفرًا كفارق أهداف، أما منتخب البحرين فيملك -2 كفارق أهداف، بسبب تلقي شباكه هدفين خلال جولتين في دور المجموعات.

ويحتل الأخضر حاليًّا المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.