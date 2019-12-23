موعد مباراة النصر وضمك

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نادي ضمك غدًا الثلاثاء ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019-2020.

وستنطلق مباراة النصر وضمك في تمام الساعة الـ15:40 عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وكان النصر عبر إلى دور الستة عشر، وذلك بعد أن فاز على نادي البكيرية برباعية مقابل هدف في دور الـ32، بينما تأهل نادي ضمك على حساب الجيل بثنائية مقابل هدف.

من ناحية أخرى، وضع المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت تحت ضغط تنفيذ وعدهم له وإلا الرحيل عن صفوف النادي بالمرحلة المقبلة.

وتبحث إدارة النصر في الفترة الأخيرة، تجديد عقد المدرب روي فيتوريا لمدة موسمين مع وضع خيار التمديد لموسم إضافي، ولكن المدرب يرفض وضع القلم على ورقة التجديد إلا في حال تعاقد النادي مع اللاعبين المطلوبين منه، بجانب تجديد عقود بعض اللاعبين المهمين مثل المغربي نور الدين أمرابط.

وكانت تقارير إخبارية قالت إن فيتوريا سيدرس الرحيل بصورة نهائية عن النصر إذا لم تُلبِّ الإدارة له مطلبه بالتعاقد مع بعض المراكز المهمة حيث يحتاج فيتوريا لضم مدافع وحارس مرمى وتدعيم الفريق بمهاجم، بسبب الإصابات المتكررة للاعب عبدالفتاح آدم.

ويحتل النصر حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، بعد الفوز على نادي العدالة بالجولة الثانية عشرة بثلاثية دون رد.

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