موعد مباراة الهلال وفلامنغو

المواطن - محمد سمعه

يخوض نادي الهلال تحديًا جديدًا أمام مدرسة كروية مختلفة وذلك عند مواجهته لنادي فلامنغو البرازيلي غدًا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وستنطلق مباراة الهلال وفلامنغو غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.

وكان الهلال هزم نادي الترجي التونسي بطل إفريقيا أول أمس السبت بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة ضمن لقاء دور الثمانية بين الفريقين بمونديال الأندية.

وفي حال نجح الهلال في الفوز على فلامنغو فسينجح الزعيم في أن يُصبح أول فريق سعودي يتأهل لنهائي مونديال الأندية، وأول فريق آسيوي يتأهل لنهائي البطولة وهو حامل للقب دوري أبطال آسيا، وأول فريق سعودي يضمن الحصول على ميدالية سواء كانت ذهبية أو فضية.

وسيواجه الفائز من مباراة الهلال وفلامنغو، الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي في المباراة النهائية يوم السبت المقبل.

وتُعتبر مواجهات أندية أمريكا الجنوبية بمثابة العُقدة أمام الفرق الآسيوية خلال بطولة كأس العالم للأندية، حيث ينحاز التاريخ للأندية اللاتينية، ما يزيد من صعوبة مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي.

ولعبت الأندية الآسيوية ضد الفرق اللاتينية 10 مباريات ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وفاز فرق أمريكا الجنوبية 8 مرات، وخسرت مرتين فقط.

وكان الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم الهلال أعرب عن سعادته بمواجهة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فلامنغو الحالي والهلال السابق في المونديال.