موعد مباراة الهلال ومونتيري في كأس العالم للأندية

المواطن - الرياض

تقام مباراة الهلال ومونتيري في كأس العالم للأندية مساء اليوم وبالتحديد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أعلن بالأمس عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة فريق الهلال ومونتيري المكسيكي.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره مونتيري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لبطولة كأس العالم للأندية 2019، حيث يطمح الهلال في تسجيل إنجاز وتاريخ جديد بعد الأداء المشرف والراقي أمام فلامينجو.

وأسند الفيفا مهمة إدارة مباراة الهلال ومونتيري ، لطاقم تحكيم روماني الجنسية يقوده حكم الساحة أوفيديو هاتيجان، ويُساعده الثنائي أوكتافيان سوفري وسيباستيان جورجي.

وتمكن فريق الهلال من تحقيق الفوز على حساب الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع النهائي بهدف نظيف، كما قدم الهلال أداء مشرفاً وكاد أن يحقق الفوز أمام فلامينجو لولا تراجع اللياقة البدنية والتي تسببت في خسارة الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر، تعرض فريق مونتيري هو الآخر للسقوط بهدفين مقابل هدف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما بنصف نهائي مونديال الأندية، وكان مونتيري قد تفوق على السد القطري في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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