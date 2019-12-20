المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ومونتيري لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019.

موعد مباراة الهلال ومونتيري

وسيكون موعد مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي، عند الساعة 5:30 مساء يوم غد السبت، على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتقابل الهلال ومونتيري في مباراة تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع، بعد خسارة الزعيم ضد فلامنغو البرازيلي بنتيجة 3/1 في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019، فيما سقط الفريق المكسيكي أمام ليفربول بهدفين لهدف.

الهلال ومونتيري

ويدخل الزعيم مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي متسلحًا بالقوة الضاربة باستثناء البيروفي أندريه كاريلو الذي حصل على بطاقة حمراء في المباراة الماضية، ويطمح أن يخطف الميدالية البرونزية في مشاركته الأولى بمونديال الأندية.

على الجانب الآخر، يتسلح الفريق المكسيكي بخبرته في كأس العالم للأندية، حيث تُعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يُشارك في المونديال، إلا أنه سيُعاني من الغيابات في مباراة الهلال ومونتيري بعد قرار مدربه بعودة 9 لاعبين إلى المكسيك.

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