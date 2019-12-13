موعد مباراة #الهلال و #الترجي

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال لمواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي، غدًا السبت، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية نسخة 2019.

وستُقام مباراة الهلال والترجي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في مدينة الدوحة القطرية.

ويسعى الهلال، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور نصف النهائي، ومواجهة نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وقال محمد الشلهوب نجم الهلال عن مباراة الترجي: “بالنسبة لي فإن الفرق التونسية دائمًا قوية، وأنا أذكر خوض العديد من المواجهات الصعبة أمام أندية تونسية، وكذلك حتى على مستوى المنتخبات الوطنية”.

أما المدرب الروماني رازفان لوشيسكو فتحدث عن المباراة قائلًا: “هذه المباراة بالنسبة لنا نكون أو لا نكون! وهي المباراة الأهم لفريقنا في كأس العالم للأندية”.

وأضاف مدرب الهلال: “شاهدنا الترجي ونعرف أنه فريق جيد من الناحية البدنية ويمتلكون خبرة كبيرة جدًّا وثقة عالية، ولكن لدنيا أيضًا دافع قوية وفريق كبير، وسنخوض المباراة بمثابة نهائي”.

وكان الهلال تأهل لمونديال الأندية بعد فوزه بدوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني، بينما تأهل الترجي بعد حصده للقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي.