موعد مباراة الوحدة والفيصلي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تُستكمل مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الجمعة، بمواجهة واحدة بين الوحدة والفيصلي.

الوحدة والفيصلي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضيفًا على نظيره الوحدة عند الساعة 7:50 مساء يوم غد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز على الفيصلي غدًا، لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم؛ والحفاظ على مركزه المتقدم.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لخطف نقاط مباراة الوحدة غدًا، خاصة أنه نجح في استعادة توازنه الجولة الماضية، وفاز على الاتحاد بثنائية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز السادس برصيد 20 نقطة، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.

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