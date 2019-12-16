موعد مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم الاثنين، مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك ضمن مباريات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

وستنطلق مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وستنقل قنوات NILE SPORT, ON SPORT, TIMES SPORTS وقائع مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك في الدوري المصري.

وقبل مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، كان الزمالك نجح في الفوز على نادي بيراميدز بثنائية دون رد أحرزها كل من مصطفى محمد ومحمود علاء في لقاء أُقيم يوم الخميس الماضي، بينما خسر طلائع الجيش في آخر مبارياته بالدوري المصري ضد نادي سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويحتل الفريق الأبيض، قبل مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد نادي طلائع الجيش في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد أربع نقاط.

ومن المعروف أن مباريات طلائع الجيش ضد الزمالك، تكون مثيرة خاصة أن الجيش سبق له وأن حقق انتصارات على الزمالك حتى وإن كان موقفه سيئًا في الدوري المصري.

ويطمح الفريق الأبيض تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تحقيق الفوز في مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، من أجل الوصول إلى النقطة السادسة عشرة والصعود للمركز الثاني بجانب نادي المقاولون العرب المنافس الحالي للأهلي على لقب الدوري المصري.

وسيحتضن ملعب الجيش المصري بـ مدينة السويس مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك التي تنطلق اليوم.

وكانت مباراتا طلائع الجيش ضد الزمالك في الموسم الماضي بالدوري المصري، انتهت بتفوق الزمالك بثلاثية دون رد في لقاء الدور الأول والتعادل الإيجابي في لقاء الدور الثاني بنتيجة هدفين لكل فريق.