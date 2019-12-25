موعد مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول المقرر إقامتها، مساء يوم غد الخميس، على ملعب “كينج باور”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ليستر سيتي ضد ليفربول

وتُقام مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول ومواجهات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتزامن مع احتفالات فتح صناديق هدايا الكريسماس “بوكسينج داي”.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالريدز لتحقيق الفوز في مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول غدًا، لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب البريميرليج؛ والاقتراب من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

وقبل مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول غدًا، يُغرد الفريق الأول لكرة القدم بالريدز منفردًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة؛ لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية والتي توج بلقبها.

ويُعتبر هذا العام هو الرابع على التوالي الذي يحتل في الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج مع احتفالات الكريسماس، إلا أنه فشل في الثلاث مرات الماضية في تحقيق اللقب، ويطمح أن تُقربه مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول من حصد البطولة.

على الجانب الآخر، يسير الثعالب بشكل مميز هذا العام، ما أعاد إلى الأذهان مستواه في الموسم الذي توج فيه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وما يزيد من صعوبة مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول غدًا، خسارته في الجولة الماضي أمام مان سيتي.

ويتواجد الثعالب في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يطمح لتعثره في مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول غدًا لخطف الوصافة.

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