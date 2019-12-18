المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة مونتيري وليفربول المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019.

موعد مباراة مونتيري وليفربول

وسيكون موعد مباراة مونتيري وليفربول بطل دوري أبطال أوروبا 2019، عند الساعة 8:30 مساء، على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطري الدوحة.

وتُعد مباراة مونتيري وليفربول اليوم، هي الأولى التي يخوضها الريدز في منافسات كأس العالم للأندية 2019، فيما تُعتبر الثانية للفريق المكسيكي، حيث واجه السد القطري في الدور ربع النهائي، وفاز عليه بنتيجة 3/2.

مونتيري وليفربول

ويدخل الفريق المكسيكي مباراة مونتيري وليفربول اليوم، بهدف تحقيق مفاجأة والفوز على بطل أوروبا 2019، والمنافسة على لقب كأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر، يطمح الريدز لمواصلة تألقه تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب في 2019، والفوز في مباراة مونتيري وليفربول اليوم، والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية وحصد اللقب للمرة الأولى.

يُذكر أن الفائز من مباراة مونتيري وليفربول اليوم، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، فيما سيلعب الخاسر مع الهلال في مواجهة لتحديد المركزين الثالث والرابع.