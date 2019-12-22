موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في السوبر الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم مباراة يوفنتوس ولاتسيو ببطولة السوبر الإيطالي التي تُقام على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وستُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُعد مباراة السوبر الإيطالي هي الثانية في الأراضي السعودية، بعد استضافة السوبر الإيطالي للموسم الماضي بشهر يناير في جدة بين ناديي ميلان ويوفنتوس.

ونجح يوفنتوس يوم 16 يناير الماضي، في الفوز على نادي ميلان بهدف دون رد أحرزه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مدرب يوفنتوس يُبدي قلقه

من ناحية أخرى، أبدى المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، قلقه وذلك قبل خوض مباراة لاتسيو اليوم الأحد في مباراة السوبر الإيطالي في الرياض.

ونقل حساب يوفنتوس الرسمي عبر تويتر تصريحات ساري الذي قال: لا يزال هناك لاعبون في اليوفي يشعرون بالإرهاق بعد مباراة سامبدوريا، هذا شيء مُقلق ولكن لدي شعور قوي وإيجابي عن مباراة اليوم، المباراة هي بمثابة نهائي ويجب أن يتم الاستعداد لها.

وأضاف ساري: سيغيب عن يوفنتوس جورجيو كيليني وسامي خضيره … وتشيزني يتحسن بشكل جيد وآخرون كذلك.

وتابع ساري: نعمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية حتى لا ندفع الثمن، ولاتسيو فريق قوي بدنيًا وفنيًا، وغدًا قد يُسببون لنا خطورة كبيرة للغاية.

3 أشياء تقود لاتسيو للفوز

أما مدرب لاتسيو، الإيطالي سيموني إنزاجي فقال: التركيز والعزيمة والرغبة للفوز ستقودنا للفوز بالسوبر الإيطالي، واللاعبون يتحضرون بشكل جيد.

وأضاف إنزاجي: نحتاج 3 أشياء للفوز بلقب السوبر وهم التركيز على المباراة والرغبة وروح العزيمة والإصرار لتحقيق نتيجة إيجابية.

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