موعد مباراتي الخميس في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمباراتين؛ وتستكمل مواجهاتها يومي الجمعة والسبت.

الرائد ضد العدالة

ويلعب الرائد ضد العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عند الساعة 5: 55 مساء، ويطمح الفريق الريداوي استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع العدالة في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط.

الحزم ضد الهلال

ويحتضن ملعب نادي الحزم في الرس، مباراة الحزم ضد الهلال عند الساعة 7:50 مساء، ويطمح أصحاب الأرض للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى الزعيم لحصد الثلاث نقاط.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

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