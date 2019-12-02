موعد مباريات الاثنين في خليجي 24

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة في بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، المقامة حاليًا في دولة قطر.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي قطر والإمارات، حيث تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي اليمن والعراق، وتنطلق في نفس الموعد.

وتُقام مباراتان في تمام الثامنة مساءً حيث يواجه الكويت منتخب البحرين، بينما يواجه المنتخب العماني نظيره منتخب السعودية.

وستُقام مباراة قطر والإمارات على ملعب خليفة الدولي، بينما تُقام مباراة اليمن والعراق على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

أما مباراة الكويت والبحرين فتقام على ملعب خليفة الدولي، بينما تقام مباراة عمان والسعودية على ملعب عبدالله بن خليفة.