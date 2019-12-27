موعد مباريات السبت في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تُختتم الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء يوم غد السبت، بـ5 مواجهات قوية.

الفيحاء ضد النصر

ويلعب الفيحاء ضد النصر عند الساعة 3:20 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويطمح الفريق البرتقالي لتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على أرضه ووسط جماهيره، فيما يسعى العالمي لمواصلة انتصارات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يتصدر النصر الترتيب برصيد 26 نقطة.

أبها ضد ضمك

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز مباراة أبها ضد ضمك عند الساعة 3:40 مساء، ويسعى الفريق الأبهاوي لمواصلة صحوته في الدوري، فيما يسعى الفريق الضمكاوي لتحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن المركز الأخير.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السابع برصيد 20 نقطة، فيما يتذيل ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط.

الاتفاق ضد التعاون

وتُقام مباراة الاتفاق ضد التعاون على ملعب الأمير محمد بن فهد عند الساعة 5:35 مساء، ويأمل فارس الدهناء استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز، فيما يطمح سكري القصيم خطف الثلاث نقاط.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الثالث بـ22 نقطة.

الشباب ضد الأهلي

ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض مباراة الشباب ضد الأهلي عند الساعة 5:50 مساء، ويطمح الليوث لمصالحة الجماهير وخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الراقي لمواصلة نتائجه الإيجابية.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الأهلي الوصافة برصيد 23 نقطة.

الاتحاد ضد الفتح

وفي ختام مباريات الغد، يلعب الاتحاد ضد الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 7:50 مساء، ويطمح العميد لاستعادة نغمة الانتصارات، فيما يأمل النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز قبل الأخير بـ8 نقاط.

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