موعد نهائي كأس العالم للأندية 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام، غدًا السبت، مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2019، بين ناديي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا ونادي فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي بمدينة الدوحة القطرية.

وكان ليفربول تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وذلك عقب الفوز على نادي مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية بثنائية مقابل هدف أول أمس الأربعاء.

أما نادي فلامنغو فكان تأهل للنهائي بعد الفوز على نادي الهلال بطل آسيا بثلاثية مقابل هدف في مباراة دور نصف النهائي التي أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن نهائي كأس العالم للأندية 2019 بين ليفربول وفلامنغو سيكون لقاءً مكررًا للمباراة الشهيرة التي جمعت بين الفريقين في بطولة كأس الإنتركونتينتال في عام 1981 ووقتها فاز فلامنغو على ليفربول بثلاثية دون رد.

وستُقام مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي غدًا السبت في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، أي قبل نهائي كأس العالم للأندية بثلاث ساعات.

ويتطلع فريق ليفربول للفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، حيث وصل إلى نهائي مونديال الأندية عام 2005، ولكنه خسر اللقب وقتها أمام نادي ساوباولو البرازيلي.

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