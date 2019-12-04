موقفان قد يُعجلان برحيل أمرابط عن #النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف النجم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر، عن ما يدور في رأسه، وذلك بعد تصريحاته التي كشف فيها عن رفض إدارة النصر تمديد عقده مع الفريق الأول مؤخرًا.

وقال أمرابط: “الإدارة رفضت عرضي نسبيًّا، نعم طلبت تمديد العقد لمدة موسم واحد، لينتهي في صيف عام 2022؛ لأنني أرغب في البقاء بالنصر لثلاث سنوات مقبلة؛ حتى أطور من أدائي، والهدف هو كأس العالم قطر 2022، أريد التجهيز للمونديال، لكنهم قالوا لي لا”.

إدارة النصر ترفض الطلب:

وأضاف: “رفض الإدارة كان لعدة أسباب، منها أنه قد يطلب أكثر من لاعب تمديد عقده، بالإضافة إلى أنهم اشترطوا أن أقدم موسمًا جيدًا هذا العام وأن نختتمه كأبطال، ووقتها أعتبر عقدي تم تمديده تلقائيًّا”.

ويبدو أن أمرابط قد يفكر جديًّا في الرحيل عن النصر بسبب الموقف الأول، وهو شعوره بأن إدارة النصر قد تبحث عن بديله بسبب رفضهم طلبه بتمديد العقد، أما الموقف الثاني فيتمثل في إدخال اسمه في صفقة تبادلية مع الأهلي مؤخرًا للانتقال إلى الراقي مقابل انضمام سلمان المؤشر للعالمي.

ألميريا يُراقب اللاعب:

وعن احتمالية انتقاله إلى نادي ألميريا الإسباني، الذي يمتلكه رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، علق قائلًا: “شرف كبير أن أقابل رجلًا مثله، هو شخصية مميزة ورجل ملهم، تحدثت معه عن كيفية إدارة مشاريعه وخططه المستقبلية، وأخبرني أنه ينام ساعتين فقط في اليوم”.

وأردف: “تحدثنا أيضًا عن ألميريا، هو لديه خطط كبرى معه، وسيكون أمرًا رائعًا إذا صعد الفريق للدوري الإسباني الممتاز، وكذلك هو قال لي إذا انتهى عقدك مع النصر، فمرحب بي في ألميريا”.