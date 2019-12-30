موقف سيارات بالرياض يجذب نظر مجلة أمريكية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كتب محرر المجلة الأمريكية للسيارات Automobile، زاك مارتن، قصة خبرية عن لقاء القهوة والسيارات الكلاسيكية في موقف سيارات تيم هورتنز في الرياض، أثناء زيارته للمملكة الشهر الماضي.

وقال مارتن إنه منذ عام 2014، داوم بعض السعوديين من جميع أنحاء العاصمة الرياض، على الذهاب أسبوعيًا إلى تيم هورتنز، حيث تجتمع السيارات المدهشة مع تناول القهوة المنعشة، ويشارك الجميع نفس الشغف والهواية معًا.

وقال إنه دُهش من عدد السيارات الكلاسيكية التي رآها، متابعًا: يحافظ السعوديون على سياراتهم بشكل مبهر، ودُهشت من جودتها رغم مرور كل هذه السنوات عليها.

وتابع: هنا في الرياض، بغض النظر عن خلفيتك أو قوميتك أو عرقك أو آرائك السياسية، فيبدو أن للسيارات طريقة قوية للجمع بين الناس، وشعرت بفرحة حقيقية للتحدث مع السكان من هذا الجانب من العالم حول السيارات التي يحبونها.

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