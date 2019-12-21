مونتيري ثالث أندية العالم على حساب الهلال

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي مونتيري المكسيكي بالمركز الثالث وبالميدالية البرونزية في كأس العالم الأندية 2019، بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4- 3.

وكانت مباراة الهلال ومونتيري انتهت في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل لفريق الهلال كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي غوميز في الدقيقتين الـ34 والـ65 من عمر اللقاء، بينما سجل لنادي مونتيري كل من جونزاليس وميزا في الدقيقتين الـ55 والـ60.

وأُقيمت مباراة الهلال ومونتيري على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

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