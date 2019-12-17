مونديال الأندية.. الترجي يضرب السد برباعية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السد ضد الترجي التونسي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بتقدم بطل إفريقيا بنتيجة 4/2.

ويلعب السد ضد الترجي التونسي على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وبدأت مباراة السد ضد الترجي التونسي بشكل سريع، حيث تمكن حمد الهوني من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق على انطلاق اللقاء.

وعزز الفريق التونسي تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 13 عن طريق لاعبه أنيس البدري، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث من ركلة جزاء عند الدقيقة 25، مع حصول عبدالكريم حسن على بطاقة حمراء، ليكمل السد المباراة بعشرة لاعبين.

وتمكن النجم الجزائري بغداد بونجاح من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 32 من أحداث مباراة السد ضد الترجي التونسي من ركلة جزاء، وأضاف الهوني الهدف الثاني له والرابع لفريقه عند الدقيقة 42.