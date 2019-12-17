مونديال الأندية.. فلامنغو يحبط تألق الهلال ويفوز بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الدوحة، بخسارة الزعيم بنتيجة 3/ 1.

الهلال ضد فلامنغو:

وبدأت مباراة الهلال ضد فلامنغو التي أُقيمت على إستاد خليفة الدولي بشكل سريع، وظهر لاعبو الأزرق بشكل مميز خلال الشوط الأول، حيث نجحوا في الحد من خطورة لاعبي الفريق البرازيلي وأهدروا أكثر من فرصة.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري في هز شباك فلامنغو البرازيلي عند الدقيقة 18 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وضغط لاعبو الزعيم بعد الهدف وظهروا بشكل أفضل من فلامنغو البرازيلي.

وحاول لاعبو الفريق البرازيلي هز شباك الزعيم، إلا أنهم اصطدموا بتألق حارس المرمى عبدالله المعيوف والمدافعين، وكثف الأزرق هجومه، واعتمد لاعبوه على التسديدات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد فلامنغو بتقدم الزعيم.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل جيورجيان هدف التعادل في الدقيقة 49، ما أربك الزعيم، ليُسيطر الفريق البرازيلي على اللعب، قبل أن يتمكن برونو هينريكي من إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 78.

وأسفر ضغط الفريق البرازيلي عن ارتباك لاعبي الزعيم، حيث أحرز علي آل بليهي هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82، وفي الوقت الذي يسعى فيه الأزرق لتقليص الفارق، أشهر حكم مباراة الهلال ضد فلامنغو البطاقة الحمراء للبيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة 84، ليُصعب من مهمة الزعيم.

وكاد كارلوس إدواردو أن يُقلص الفارق، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، لتنتهي مباراة الهلال ضد فلامنغو بفوز الفريق البرازيلي وتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية 2019، فيما يخوض الزعيم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.