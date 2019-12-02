ميتشو يرحل عن #الزمالك رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الزمالك المصري، مساء اليوم الاثنين، عن فسخ تعاقده رسميًّا مع المدير الفني الصربي ميلوتين سيريدوفيتش “ميتشو”، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وقاريًّا.

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، جلسة مع ميتشو اليوم في القلعة البيضاء، انتهت بالاتفاق على رحيل المدرب الصربي دون قيادة مران الفريق الجماعي، بعد قرار فسخ التعاقد.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد إف سي مصر الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، ثم خسر ضد إنبي، قبل أن يسقط بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي الكونغولي، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان ميتشو قد تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ونجح في تحقيق لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية دون رد، فيما خسر لقب السوبر أمام النادي الأهلي.