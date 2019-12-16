ميريام فارس تُطلق تحديًا على “إنستجرام” قبل حفلها في المملكة

المواطن - أحمد علام

بادرت النجمة اللبنانية ميريام فارس بإطلاق تحدٍّ خاص لمحبيها في المملكة العربية السعودية، معلنة عن فرصة لأحد المعجبين بمرافقتها في كواليس الحفل ليكون شاهدًا على تحضيراتها قبل وأثناء الصعود إلى المسرح خلال الحفل الذي ستحييه ضمن فعاليات موسم الرياض يوم الأربعاء المقبل على مسرح فنان العرب محمد عبده.

شرط التحدي:

وكشفت الفنانة ميريام فارس من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على “إنستجرام” عن الشرط الذي يخوّلهم الربح للمشاركة معها.

وطلبت الفنانة ميريام فارس أن يغني المشتركون أغنية “حبيبي سعودي” ويرفقون الفيديو بالوسم “ميريا فارس في السعودية” على أن تختار هي الفائز من أصحاب المقاطع المشاركة.

أبرز المشاركين في موسم الرياض:

شارك في موسم الرياض، نخبة من نجوم الغناء العربي، من أبرزهم النجم المصري عمرو دياب، والذي تألق وقدم باقة من أجمل أغانيه التي نالت إعجاب قطاع كبير من محبيه في المملكة العربية السعودية.