ميريام ولمجرد وميامي مباشرة الليلة على شبكة قنوات روتانا
ضمن حفلات موسم الرياض

ميريام ولمجرد وميامي مباشرة الليلة على شبكة قنوات روتانا

2019/12/18
الساعة 6:42 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تنقل شبكة قنوات روتانا مباشرة على الهواء في تمام الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت المملكة، حفلًا فنيًا يجمع نجوم الغناء العربي والخليجي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.

ويُحيي النجوم: ميريام فارس وسعد لمجرد وفرقة ميامي، الحفل الذي يبث مباشرة عبر قنوات؛ روتانا موسيقى وروتانا كليب وروتانا كلاسيك وLBC.

يشار إلى أن شبكة قنوات روتانا قامت بنقل حفلات “موسم الرياض” مع أبرز نجوم المملكة والخليج والعالم العربي، التي تم تغطيتها في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

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