ميزانية الدفاع الأمريكية تحظر بيع مقاتلات F-35 لـ #تركيا

المواطن - متابعة

حظرت ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية التي وافق عليها الكونغرس الليلة الماضية، نقل وبيع طائرات من طراز F-35 إلى تركيا ، كما جاء في نص وثيقة الميزانية المنشورة.

وأقرت لجان التسليح في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين ميزانية الدفاع لعام 2020 قبل عرضها على جلسة عامة للتصويت الذي يفترض أن يكون شكليا بعد توافق الحزبين عليها. وبعد التصويت عليها سيتم تحويل هذه الوثيقة إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع كي تصبح قانونا ملزما.

وتقول الوثيقة “إنها تحظر نقل أو بيع طائرات من طراز F-35 إلى تركيا”.

تجدر الإشارة إلى أن امتلاك تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 في صفقة مع موسكو تعترض عليها واشنطن بشدة، وتقول إنها تخضع لقانون CAATSA، ونتيجة لذلك يجب على الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أنقرة.

وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 ، والتي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو الماضي.

ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتم تشغيل S-400 بالكامل في أبريل 2020.

وطالبت واشنطن بوقف هذه الصفقة مقابل استعدادها لبيع أنظمة “باتريوت” الأمريكية لتركيا، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات من طراز F-35 لأنقرة، وكذلك هددتها بفرض عقوبات عليها وفقا لقانون CAATSA (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات).