ميزة جديدة على تويتر لمستخدمي آيفون وآيباد

المواطن - متابعة

أعلنت منصة تويتر عن إضافتها دعمًا لميزة الصور المباشرة Live Photos من أبل لمستخدمي أجهزة آيفون وحواسيب آيباد، بحيث سيتم تحويل الصور المباشرة Live Photos إلى صور متحركة بصيغة GIF عندما تتم مشاركتها على تويتر.

جاء ذلك بعد مرور 4 سنوات على إطلاق شركة أبل للميزة على أجهزة iOS، وبعد أن كانت تويتر قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لإضافة دعم لميزة Live Photos من أبل على أجهزة آي أو إس iOS.

وقالت تويتر: إنه يمكنك بدءًا من اليوم نشر الصور المباشرة كصور GIF مباشرةً على المنصة، دون الحاجة إلى تحويلها.

وتعد هذه الميزة سهلة الاستخدام على تطبيق الشبكة الاجتماعية على iOS، حيث باستطاعة المستخدم تحديد الصورة من الكاميرا عند كتابة تغريدة ومن ثم النقر فوق الزر GIF في الزاوية السفلية اليسرى من الصورة في نافذة إنشاء تغريدة.