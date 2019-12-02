ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية 2019

المواطن - مروة نبيل

توج نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية 2019 للمرة السادسة في تاريخه.

وقام نجم ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش، المتوج بالجائزة العام الماضي، بتسليم ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وجاء مدافع ليفربول الإنجليزي، الهولندي الدولي فيرجل فان دايك في المركز الثاني، فيما حل نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي الأول، كريستيانو رونالدو ثالثًا.

وتواجد نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، ساديو ماني في المركز الرابع، يليه زميله في الريدز، المصري الدولي محمد صلاح.

وتألق ميسي مع برشلونة وقاده لتحقيق لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، ووصل مع المنتخب الأرجنتيني الأول إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، كما توج بجائزة أفضل لاعب لعام 2019 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.