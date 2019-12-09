ميسي يغيب عن مباراة #برشلونة و #إنتر_ميلان

المواطن - محمد سمعه

سيغيب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني عن مباراة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد استبعاده من القائمة.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر تويتر قائمة البارشا المسافرة إلى مدينة ميلانو الإيطالية، استعدادًا لمواجهة الإنتر وهي: ” تير شتيجن، إيفان راكيتيش، سيرخيو بوسكيتس، توديبو، لويس سواريز، نيتو، لينجليه، موسى واج، جريزمان، آلينا، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال، صامويل أومتيتي، جونيور، إيناكي بينا، ريكي بويج، أنسو فاتي، أراوخو، مورير.

وفضل المدرب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، إراحة ميسي استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

من ناحية أخرى، قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، أداءً مذهلًا في مباراة برشلونة ضد مايوركا، التي أُقيمت أول أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح النجم ميسي في الوصول إلى هاتريك رقم 35 له في الدوري الإسباني، بعد إحرازه لثلاثة أهداف في مباراة برشلونة ضد مايوركا في الدقائق الـ17 و41 و83.

جدير بالذكر أن ميسي يتصدر حاليًّا صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفًا بعد ثلاثيته في مباراة برشلونة ضد مايوركا، متفوقًا بفارق هدف على اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني الذي سجل 11 هدفًا.