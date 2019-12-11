ميس حمدان تثير الجدل بفيديو الرقص الشرقي

المواطن - متابعة

أثارت الفنانة ميس حمدان الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تعلم ابنة أختها وصديقاتها الرقص الشرقي في المنزل مرتدية ملابس قصيرة.

وعلقت ميس حمدان على الفيديو الذي نشرته على إنستجرام بالقول: لي بنت مي وأصحابها خواجات حبتين، فطلبو مني أوريهم كم حركة عربي وزي منتو شايفين يجننو”.

وتابعت ميس حمدان قائلة: ” مي سليم أرجوكي شوفي حتموتي من الضحك على بنتك، ربنا يحميلكو ولادكم كلكم”.

وكانت آخر أعمال ميس حمدان هو فيلم سمكة وصنارة من تأليف محمد كرار، وإخراج طارق عبد المعطي، بطولة كريم قاسم، أمير صلاح الدين، ميس حمدان، رحمة حسن، أحمد حلاوة.

ميس حمدان ولدت في أبوظبي وهي الشقيقة الوسطى للفنانات دانة حمدان ومي سليم وانتقلت مع أسرتها إلى مصر وأثناء ذلك تخرجت من جامعة القاهرة بكلية التجارة.

واكتشف ميس حمدان أحد المسؤولين في مجموعة إم بي سي وقدمها خلال البرنامج الساخر سي بي إم عام 2003 الذي اشتركت خلاله مع نخبة من نجوم الكوميديا واشتهرت بتقليد مشاهير الفن حيث قلدت الكثير من الفنانات في الوطن العربي.

واستمرت ميس حمدان بالتمثيل وقدمت العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون كما قامت بتقديم بعض البرامج.