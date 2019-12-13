ميليشيا الحوثي تنهب قافلة إمداد تابعة للصليب الأحمر

المواطن - واس

منعت ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، فريقًا تابعًا لمنظمة الصليب الأحمر الدولي من الدخول إلى مدينة الدريهمي، بعد الاتفاق على إدخال الفريق قافلة إغاثة واللقاء بالمدنيين المحاصرين بالمدينة الواقعة جنوب محافظة الحديدة الساحلية باليمن.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قامت بعد عملية المنع بالاستيلاء على المساعدات الإغاثية التي كان ينوي فريق الصليب الأحمر تقديمها للمدنيين.

وبحسب المركز فإن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوات يمنية مشتركة قد سهلت مرور القافلة في مناطق سيطرتهم بحسب الاتفاق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر وميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، غير أن الأخيرة تخلفت ومنعت الفريق من الدخول خشية انكشاف حقيقة إجرامهم بحق 80 مدنيًّا تحتجزهم لاتخاذهم دروعًا بشرية.