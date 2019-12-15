ميليشيا الحوثي تهدد بطرد المنظمات الدولية

المواطن - متابعة

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية تهديداتها، اليوم الأحد، بطرد المنظمات الدولية العاملة في المناطق اليمنية التي ما زالت خاضعة لسيطرتها.

وقال نائب وزير حقوق الإنسان في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دوليًّا، علي الديلمي: إن المنظمات لم تقدم لليمنيين أي خدمة ترقى لما تسوقه من شعارات إنسانية زائفة، على حد وصفه، بحسب العربية.

وأضاف الديلمي خلال ورشة عمل بصنعاء تحت شعار “تقييم فعالية المساعدات المقدمة لليمن لمواجهة الأزمة الإنسانية”، أنه “إذا لم تقم (المنظمات) بعملها فإنه غير مرحب بها”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

كما اتهم المسؤول بوزارة الخارجية في حكومة ميليشيا الحوثيين، أحمد العماد، المنظمات الأممية بـ”العبث” بالمساعدات الإنسانية.

وقال: إن “آلية المساعدات الإنسانية لليمن أضحت محل جدل في الداخل وفي أروقة الأمم المتحدة، ونحن في محل تقييم آلية المساعدات المقدمة لليمن”.

وتشن ميليشيا الحوثي عبر قادتها ووسائل إعلامها حملة تحريض واسعة ضد المنظمات الأممية والدولية العاملة في مجال الإغاثة، وتتهمها بالفساد، وذلك عقب إحاطة مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، أمام مجلس الأمن، والتي أكدت فيها أن جماعة الحوثي تمنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، وتطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون أي أسباب.