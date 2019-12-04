مُرشح ناري لتدريب #الشباب

المواطن - محمد سمعه

أصبح مجلس إدارة الشباب، برئاسة خالد البلطان، يُفكر في التعاقد مع مدرب جيد للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون بعد توديع كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الأربعاء أمام الشعلة.

ويتواجد أمام الإدارة الشبابية، المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لناديي الهلال والاتحاد في الدوري السعودي، والمدرب السابق لنادي بيراميدز المصري.

وبعد رحيل رامون دياز عن تدريب نادي بيراميدز، أصبح بلا عمل ولكنه ظهر مؤخرًا كمدرب لفريق ياسر القحطاني في مباراة اعتزاله أمام الهلال، التي أُقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان الإعلامي هيثم باماقوس قال في وقت سابق: إن تعيين رامون دياز لتدريب الشباب سيكون مفيدًا لليث؛ وذلك بسبب إنجازاته التي حققها مع الهلال في الدوري السعودي من قبل.

وذكر الحساب الرسمي للشباب عبر تويتر أن مجلس الإدارة وجّه الشكر لألميرون على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول.

وودع نادي الشباب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الخسارة أمام نادي الشعلة بنتيجة 2/ 1، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر البطولة.

وكان الشباب سجل الهدف الأول عبر اللاعب محمد سالم في الدقيقة الثالثة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي، عاد نادي الشعلة وأحرز هدف التعادل عبر اللاعب محمد العنزي في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الإضافي الأول لم ينجح أي من الفريقين في إحراز الهدف الثاني، ولكن في الدقيقة الـ122 من عمر الشوط الإضافي الثاني سجل الشعلة هدف الصعود لدور الـ16 عبر اللاعب سيلا داوودا لتنتهي المباراة بفوز الشعلة بثنائية مقابل هدف.