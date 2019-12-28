نائب أمير الرياض يُسلّم كأس ولي العهد للإنتاج لـ العماج

المواطن - محمد سمعه

سلّم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، كأس ولي العهد للإنتاج إلى سلطان العماج مالك فرس “لعيون وليد” الذي تُوج باللقب اليوم السبت، خلال الحفل السنوي لسباق نادي الفروسية.

فيديو | نائب أمير منطقة الرياض يسلم كأس سمو ولي العهد للإنتاج للمالك سلطان العماج.#كأس_ولي_العهد_للفروسية pic.twitter.com/uszq8c7SaL — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 28, 2019

وحضر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، لرعاية الحفل السنوي لسباق نادي الفروسية نيابة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأُقيم السباق في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

كما أن الفعاليات المصاحبة للحفل السنوي لكأس ولي العهد للفروسية أُقيمت في ست مناطق هي كالتالي: ”منطقة المدهال، منطقة النخيل، منطقة الملقا، منطقة المشراق الجنوبي، منطقة المشراق الشمالي، منطقة الفود تراك”.

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